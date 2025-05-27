Порядка 360 человек прошли диспансеризацию в Ленинском округе

В подмосковном Ленинском городском округе в период с 20 по 26 мая текущего года в модуль диспансеризации для обследования здоровья обратились 358 человек. Медики подчеркивают, что систематические осмотры помогают заблаговременно выявлять недуги на ранних стадиях, предотвращая развитие хронических заболеваний и осложнений. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Особенно важен такой контроль летом — именно в этот сезон возрастает нагрузка на организм из-за жаркой погоды, активного отдыха, физического труда на даче и огородах. Многие жители старшего возраста активно занимаются садоводством, испытывая повышенные физические нагрузки, а также воздействие высокой температуры воздуха», — отметила заведующая отделением медицинской профилактики Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова.

Она также рекомендует, чтобы жители внимательно относились к своему здоровью, избегали перегревания, поддерживали водный баланс и контролировали артериальное давление, а также ежегодно проходили диспансеризацию, независимо от самочувствия. При возникновении таких симптомов, как слабость, головокружение или боли различной локализации, необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью и пройти дополнительную диагностику.

«Важно помнить, что регулярные обследования способны значительно повысить качество жизни каждого», — подчеркнула Людмила Сухорукова.

Диспансеризацию и профилактический медосмотр пройти может каждый гражданин вне зависимости от прикрепления к Видновской КБ. Диспансеризация бесплатна по полису ОМС и займет всего два часа. Записаться на ее прохождение можно по телефону 122, а также на портале госуслуг в личном кабинете. Запись доступна во все структурные подразделения амбулаторно-поликлинического звена Видновской больницы.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.