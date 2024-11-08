Порядка 30 тыс пенсионеров Подмосковья бесплатно отвезли на диспансеризацию

В Московской области в рамках национального проекта «Демография» пенсионеры старше 65 лет из сельской местности могут воспользоваться бесплатной доставкой в поликлиники региона для прохождения диспансеризации. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Ранее вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева отмечала, что с начала года в Московской области диспансеризацию прошли почти 5 млн человек. Благодаря своевременной проверке здоровья врачи могут выявить заболевания и патологии на ранней стадии, когда они наиболее эффективно поддаются лечению.

«С начала года в поликлиники региона доставлены порядка 30 тыс. пенсионеров. Напомним, что услуга теперь предоставляется беззаявительно. Больше не потребуется писать заявление или обращаться в соц. центр, данные передаются автоматически из поликлиники и специалисты связываются с пенсионером», — рассказали в министерстве социального развития Подмосковья.

Доставка осуществляется на 54 брендированных автобусах социальных центров, а поездку сопровождает бригада из социальных работников.

Это очень важная услуга, которая позволяет удобно пройти диспансеризацию старшему поколению.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.