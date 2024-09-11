Порядка 30 тыс человек прошли обучение в школах сахарного диабета в Подмосковье

В Московской области работают школы для пациентов с сахарным диабетом. Здесь врачи рассказывают о принципах правильного питания, подсчете углеводов, коррекции доз инсулина, проведении инъекций и правильном анализе результатов измерения уровня сахара в крови, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Сейчас в регионе работают более 160 школ сахарного диабета. С начала года обучение в них прошли почти 30 тыс. человек, из них более 1,7 тыс. детей. Течение заболевания зависит и от самого пациента. Проходить обучение в школе важно тем, кто впервые столкнулся с диагнозом и нуждается в получении информации, обучении и поддержке», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Пройти обучение в школе сахарного диабета может бесплатно любой житель Подмосковья с подтвержденным диагнозом. Для этого необходимо обратиться к своему лечащему врачу.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.