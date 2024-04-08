Порядка 250 детей с редкими заболеваниями кожи прошли лечение в Подмосковье

Три года назад на базе научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) открылся центр генных дерматозов. Здесь проходят лечение дети с редкими генетическими заболеваниями кожи — буллезным эпидермолизом («дети-бабочки»), ихтиозом («дети-рыбки») и другими, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«С такими пациентами работает мультидисциплинарная команда врачей, в которую входят педиатр, дерматолог, иммунолог-аллерголог, гастроэнтеролог, отоларинголог, кардиолог, диетолог, сурдолог и другие специалисты. Кожа детей с буллезным эпидермолизом и ихтиозом очень хрупкая и работать с такими пациентами может не каждый врач. Всего за 3 года работы лечение в нашем центре прошли уже порядка 250 детей», — рассказала руководитель центра генных дерматозов НИКИ детства, врач-дерматовенеролог Ольга Орлова.

Пройти лечение в дневном стационаре центра генных дерматозов можно по направлению лечащего врача. Лечение бесплатное и проводится по полису ОМС. На портале «Детство» собрана вся необходимая информация для родителей детей с редкими (орфанными) заболеваниями, в том числе с буллезным эпидермолизом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.