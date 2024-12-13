Порядка 2 тыс пациентов получили помощь в отделении реабилитации в Люберцах

В отделение реабилитации Люберецкой областной больницы с момента его открытия оказали помощь около 2 тыс. жителям округа Люберцы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Это больные с неврологическими нарушениями и болезнями опорно-двигательного аппарата, перенесшие травмы, серьезные операции. Большое количество пациентов после инсульта в возрасте от 22 до 75 лет. Многие из них не могли ходить, но после реабилитации восстанавливались настолько, что уходили из отделения самостоятельно», — отметила заведующая реабилитационным отделением Люберецкой областной больницы Варвара Баринкова.

Она уточнила, что процесс восстановления протекает по-разному. Все зависит от индивидуальных особенностей организма, возраста и области поражения, желания человека работать над собой.

Для восстановления пациентов в отделении есть различная современная медицинская аппаратура и целый парк специальных тренажеров. Это роботизированные устройства для разработки суставов и для восстановления функций конечностей с биологической обратной связью. Они позволяют активизировать внутренние резервы организма.

В 2024 году в отделение поступил новый аппарат для транскраниальной магнитной стимуляции головного мозга, который активизирует его работу и помогает быстрее образовываться нейронным связям.

Попасть в отделение реабилитации можно по направлению лечащего врача при наличии у пациента медицинских показаний. Реабилитация проводится бесплатно, по полису ОМС.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.