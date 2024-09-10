Порядка 2 тыс детей приняли врачи клинико-диагностического центра им Рошаля

Врачи клинико-диагностического центра имени Л. М. Рошаля ведут прием детей с конца августа. С момента открытия консультацию врачей центра получили уже более 2 тыс. маленьких пациентов, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Здесь доступны как очные приемы специалистов, так и телемедицинские консультации. Прием ведут узкопрофильные специалисты, в том числе аллерголог, невролог, кардиолог», — сказала главный врач детского клинического центра имени Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко.

Детский клинический центр — флагманский проект в сфере здравоохранения Подмосковья. Он стал координатором всех детских учреждений региона. В нем работают специалисты со всей страны — лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Ежегодно стационарную помощь здесь будут получать около 15 тыс. юных пациентов и более 150 тыс. пациентов амбулаторно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал Воробьев.