Порядка 160 тыс ультразвуковых исследований провели в Люберцах за 2024 год

В Люберецкой областной больнице за год провели около 160 тысяч ультразвуковых исследований, благодаря которым удалось оценить состояние большинства внутренних органов и кровеносной системы, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«В Люберецкой больнице внедрены новый методы диагностики щитовидной и молочных желез благодаря новым современным УЗИ экспертного класса. Это более дорогие аппараты на рынке медицинского оборудования. Также три специалиста прошли обучение для проведения ультразвуковых исследований суставов и нервов. И если раньше за такой диагностикой мы направляли пациентов в специализированные медучреждения, то теперь все это можно делать на базе Люберецкой областной больницы», — пояснила заведующая отделением лучевой диагностики Люберецкой областной больницы Ксения Меньчикова.

Ультразвук для врачей первичной медико-санитарной помощи и неотложной медицинской помощи незаменимый помощник в диагностике многих заболеваний. Обследование назначает лечащий врач, если видит у пациента показания здоровья к его проведению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.