Порядка 1,3 млн телемедицинских консультаций провели в Подмосковье в 2024 году

В Подмосковье благодаря активному внедрению цифровых технологий в сфере здравоохранения региона — жители могут проконсультироваться с врачом, не посещая поликлинику. Так, с начала года в регионе было проведено 1,3 млн телемедицинских консультаций, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Дистанционное закрытие больничных — это самая востребованная услуга у наших жителей, на нее приходится 75% от всех обращений по телемедицине. Такие онлайн-приемы позволяют сэкономить время на походе в поликлинику, особенно для тех, кто уже выздоровел и готов вернуться в рабочий ритм», — сказал и. о. министра здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Записаться на телемедицинскую консультацию можно портале «Здравоохранение», по телефону горячей линии 122 или на приеме у лечащего врача.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи – выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», – сообщил глава региона.