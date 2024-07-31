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Порядка 120 тыс исследований мяса провели в Подмосковье с января

Чтобы быть уверенным в безопасности мяса, следует приобретать продукцию только в местах санкционированной торговли при наличии ветеринарных сопроводительных документов. С начала года в лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках проведено 119,8 тыс. исследований мяса животных, включая птиц, а также 4,4 тыс. исследований проб рыбы, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

Отбор проб от продукции осуществляется специально обученными сотрудниками государственных ветеринарных учреждений, и результаты ветеринарно-санитарной экспертизы вносятся в ФГИС «Меркурий». Это обеспечивает оперативное оформление ветеринарных сопроводительных документов при реализации продукции животного происхождения, а также позволяет незамедлительно реагировать в случае выявления несоответствия по нормативным показателям.

Проведение исследований позволяет не допускать реализацию некачественной продукции населению Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.