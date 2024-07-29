Порядка 100 человек прошли диспансеризацию в парке в Видном

В Подмосковье продолжается ежегодная акция «Проверь свое здоровье в парке», в рамках которой жители могут пройти диспансеризацию без предварительной записи, прямо во время прогулки на свежем воздухе. В Ленинском округе такой возможностью в этом году уже воспользовались почти 100 человек. Об этом сообщает пресс-служба городского округа.

«Такую акцию мы проводим уже несколько лет подряд в летний период. Каждый выходные в течение всего лета в парке „Апаринки“ в Видном можно сделать чек-ап основных показателей здоровья. Для этого нужно подойти в здание многофункционального модуля с 10 до 13 часов в субботу или в воскресенье. Запись для этого не нужна, но необходимо иметь при себе паспорт, полис и СНИЛС», — рассказал заместитель главного врача Видновской клинической больницы Тимур Асанов.

Он уточнил, что в ходе обследования пациенту измеряют рост и вес, артериальное и внутриглазное давление, делают электрокардиограмму. Здесь же можно сдать и общий анализ крови.

После проведения исследования врачи определят группу здоровья и, при необходимости, пригласят пациентов на более углубленную диагностику в одно из учреждений амбулаторно-поликлинической сети. Результаты обследования придут в личный кабинет гражданина на «Госуслугах».

Диспансеризация в парке будет продолжаться до конца лета, вплоть до 31 августа.

Всего с начала 2024 года свое здоровье в рамках программы диспансеризации уже проверили свыше 51 тысячи взрослых жителей Ленинского городского округа. Кроме того, профилактические осмотры детей проводятся в течение учебного года на базе образовательных организаций.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.