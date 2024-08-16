Порядка 1 тыс жителей Электростали прошли онкоскрининг ротовой полости

С января по август 1 тыс. человек прошли обследование на выявление рака ротовой полости в Электростали. У 26 человек были выявлены настораживающие симптомы. Пациенты были направлены в Московскую Областную стоматологическую поликлинику, передает пресс-служба администрации городского округа.

Профилактика — самый эффективный способ предотвращения заболеваний зубов и полости рта. Стоматологи города Электросталь рекомендуют проходить профилактический осмотр один раз в 6-8 месяцев

«Это совершенно безболезненная и безопасная процедура, продолжительность которой всего несколько минут. После проведенного осмотра, врач-стоматолог обрабатывает полость рта раствором. После этого специалист надевает специальные очки и при помощи трубочки-фонарика еще раз осматривает полость рта. Взаимодействие специального света от фонарика и раствора дает возможность увидеть наличие заболевания», — рассказала заведующая стоматологической поликлиники, врач стоматолог-терапевт Татьяна Апухтина.

В Стоматологической поликлинике (ул. Корешкова, 10) можно пройти диагностическое аппаратное обследование слизистой оболочки полости рта с целью диагностики онкологических заболеваний. Процедура онкоскрининг быстрая и безболезненная по полису ОМС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на завершающей стадии сдачи в эксплуатацию находится детский госпиталь в Красногорске. Он напомнил, что этот госпиталь построен за три с небольшим года.

«Это первый детский госпиталь, в котором будут проводить по всем основным профилям детских заболеваний самые технологичные операции», — отметил губернатор.