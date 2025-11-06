Поражение мозга и смерть: какие паразиты опасны для человека
Опасные для человека паразиты встречаются редко, однако есть разновидности, способные причинить серьезный вред, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.
«Некоторые паразиты способны наносить большой вред здоровью. Они атакуют жизненно важные органы — сердце, легкие, печень, мозг, нарушают их работу, а без адекватного лечения могут привести к смерти или тяжелой инвалидности. Заражение паразитами может иметь тяжелые последствия для малышей, пожилых людей и лиц со сниженным иммунитетом — ВИЧ в стадии СПИД, туберкулез, прием иммуносупрессантов», — объяснила Кашух.
Эксперт выделила особенно опасных для человека паразитов, среди них печеночный сосальщик — фасциола. Он паразитирует в печени и желчных протоках, провоцируя тяжелое воспаление и нарушает работу органов. Кроме того, для человека особенно опасны личинки эхинококка или ленточного червя.
«Они способны вызывать кистозные опухоли в печени, легких, головном мозге и других жизненно важных органах. Без лечения такая инфекция может привести к тяжелым осложнениям, иногда к смерти», — добавила врач-эксперт.
Не менее опасен для человека амебиаз. Это заражение особым типом амеб, что может привести к внекишечным осложнениям. Эти простейшие способны поражать головной мозг, а также печень, вызывая абсцесс.
