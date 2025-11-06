Поражение мозга и смерть: какие паразиты опасны для человека

«Некоторые паразиты способны наносить большой вред здоровью. Они атакуют жизненно важные органы — сердце, легкие, печень, мозг, нарушают их работу, а без адекватного лечения могут привести к смерти или тяжелой инвалидности. Заражение паразитами может иметь тяжелые последствия для малышей, пожилых людей и лиц со сниженным иммунитетом — ВИЧ в стадии СПИД, туберкулез, прием иммуносупрессантов», — объяснила Кашух.

Эксперт выделила особенно опасных для человека паразитов, среди них печеночный сосальщик — фасциола. Он паразитирует в печени и желчных протоках, провоцируя тяжелое воспаление и нарушает работу органов. Кроме того, для человека особенно опасны личинки эхинококка или ленточного червя.

«Они способны вызывать кистозные опухоли в печени, легких, головном мозге и других жизненно важных органах. Без лечения такая инфекция может привести к тяжелым осложнениям, иногда к смерти», — добавила врач-эксперт.

Не менее опасен для человека амебиаз. Это заражение особым типом амеб, что может привести к внекишечным осложнениям. Эти простейшие способны поражать головной мозг, а также печень, вызывая абсцесс.

