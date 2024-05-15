Поражение мозга и потеря конечностей: Японию атаковал гемолитический стрептококк

В Японии зафиксировано распространение опасной болезни — гемолитического стрептококка, который поражает организм по типу гангрены. Недуг может привести к потерям конечностей и даже смерти пациентов, а ученые уже говорят об антирекорде, сообщает «Царьград» со ссылкой на издание NHK.

Среди японцев уже зафиксировали рекордное количество случаев заражения таким стрептококком. По данным Национального института инфекционных заболеваний, с начала 2024 года и до 5 мая обнаружено свыше 80 случаев заражения, что в 2,76 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Пока исследователи не знают, что делать для купирования роста числа инфицирований.

По словам ученых, носителями указанной бактерии являются многие люди. При попадании через открытую рану (царапину или укус насекомого) бактерия может вызвать уже стремительно прогрессирующее заболевание. Недуг сопровождают признаки гангрены, что может привести к летальному исходу, предупредили эксперты.