Поражает молодых мужчин: ревматолог рассказала о болезни Бехтерева

Ревматолог: болезнь Бехтерева чаще поражает мужчин в возрасте от 20 до 40 лет

Анкилозирующий спондилоартрит (АС) — это хроническое прогрессирующее воспалительное заболевание осевого скелета с поражением крестцово-подвздошных сочленений и межпозвонковых суставов. Исторически известное как болезнь Бехтерева, Штрюмпелля или Мари. Это заболевание встречается преимущественно у молодых мужчин (20-40 лет) с частотой до 2% в северных популяциях, рассказала РИАМО врач-ревматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталья Степанова.

Эксперт отметила, что в основе патогенеза лежит сложное взаимодействие генетических факторов (HLA-B27 у 90-95% пациентов) и иммунных механизмов, которые приводят к хроническому воспалению в местах прикрепления связок к костям. Ключевую роль играет дисрегуляция провоспалительных цитокинов, что вызывает постепенное окостенение связочного аппарата позвоночника.

«Клиническая картина отличается полиморфизмом. Ранние симптомы включают характерную воспалительную боль в спине (утренняя скованность >30 минут, ночные боли в крестце), энтезиты и острый передний увеит. По мере прогрессирования развивается типичная кифотическая деформация позвоночника („поза просителя“), ограничение дыхательной экскурсии грудной клетки и системные проявления», — перечислила ревматолог.

Современная диагностика базируется на критериях ASAS (2009), включающих клинические признаки воспалительной боли в спине и инструментальное подтверждение сакроилеита (МРТ или рентген). Обязательным является определение HLA-B27 статуса.

Лечебная стратегия включает:

1. Нестероидные противовоспалительные препараты (первая линия терапии)

2. Генно-инженерные биологические препараты (ингибиторы TNF-α и IL-17)

3. Комплексную физическую реабилитацию (индивидуальные программы ЛФК, кинезиотерапия)

Прогноз значительно улучшился с внедрением биологической терапии — у 60–70% пациентов достигается стойкая клиническая ремиссия. Однако заболевание требует пожизненного наблюдения ревматолога и мониторинга возможных осложнений (остеопороз, увеит, кардиоваскулярные нарушения).

«Современные подходы к лечению АС позволяют большинству пациентов сохранять приемлемое качество жизни и профессиональную активность, хотя проблема полного излечения остается нерешенной. Перспективы связаны с разработкой новых таргетных препаратов и персонализированных схем терапии», — заключила врач.