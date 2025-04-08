Популярность электронной медкарты в Москве выросла на 35% за год

В Москве продолжает расти популярность электронной медицинской карты (ЭМК). В прошлом году жители мегаполиса воспользоваться сервисом более 400 млн раз — на 35% больше, чем в 2023 году, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За 5 лет доступности ЭМК люди стали более тщательно следить за своим здоровьем, в любой момент они могут получить доступ к результатам собственных анализов, осмотров и рекомендациям врачей.

«С момента открытия доступа к электронной медицинской карте москвичи воспользовались ею более 1 млрд раз. Этот рост популярности свидетельствует о том, что цифровые решения становятся полезными и привычными инструментами в повседневной жизни. Все больше москвичей активно следят за своим самочувствием: в „Дневник здоровья“ уже внесено более 300 млн записей, в нем фиксируются показатели пульса, давления, сахара, кислорода в крови и другие важные параметры», — отметила заммэра.

Самыми активными пользователями ЭМК являются граждане в возрасте от 35 до 54 лет, на втором месте — старше 55 лет, на третьем — от 35 до 45 лет. Чаще всего свои карты москвичи просматривают в период с 12:00 до 15:00.

Удобство ЭМК

В карте москвичи могут в любой момент посмотреть результаты анализов, в том числе КТ, МРТ, флюорографию, УЗИ и т. д. Здесь же доступны протоколы осмотров врачей, информация о диспансерном наблюдении, диспансеризации, данные о вызовах скорой помощи, медицинских справках, вакцинации, выписанных рецептах. Историю лечения в ЭМК можно просматривать онлайн.

Популярным разделом является «Дневник здоровья». Сюда можно вносить разные показатели: пульс, вес, рост, температура тела, уровень кислорода и сахара в крови, информацию о приступах стенокардии и артериальном давлении.

С прошлого года эти данные в ЭМК можно вносить через приложение «ЕМИАС.ИНФО» с помощью голоса и фотографии. Опция делает сервис еще удобнее. Также москвичи могут самостоятельно скачивать медицинские документы из ЭМК и вносить информацию о личном и семейном анамнезе. Для этого работают разделы «Моя семейная история» и «Мои данные».

Очень удобная и важная функция появилась в прошлом году для родителей и новорожденных, которые находятся в роддомах, стационарах, реанимациях. Речь идет о круглосуточном наблюдении. Родители могут удаленно наблюдать за своими детьми и их состоянием. При подтверждении родства на mos.ru они также могут в любой момент получить доступ к ЭМК детей.

Как пользоваться ЭМК

Пользоваться электронной картой могут все жители столицы, достигшие 15 лет и имеющие полис ОМС. Нужно также зарегистрироваться на mos.ru. ЭМК автоматически доступна обладателям полной учетной записи. Пользователям стандартной учетной записи нужно подождать до 5 рабочих дней после подачи заявки.

Цифровизация системы здравоохранения в столице длится уже более 10 лет. Сейчас комплекс социального развития Москвы и столичный департамент информационных технологий разрабатывают единую цифровую платформу здравоохранения. Она обеспечивает персонифицированное ведение пациента на каждом этапе. Система позволяет круглосуточно получить данные о здоровье горожан как им самим, так и врачам.