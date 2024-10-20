Популярная в России услуга по увеличению полового члена подорожает на 5-10%

Российские клиники предупреждают мужчин, что в ближайшее время ожидается скачок цен на услугу по увеличению полового члена, которая пользуется популярностью на юге страны, пишет Mash .

Цена на процедуру по увеличению полового члена увеличится на 5-10% из-за трудностей транспортировки компонентов, которые доставляют в нашу страну из Англии и Швейцарии. Укол, который всего на полгода увеличивает головку, в настоящее время стоит 50 тысяч рублей — и это минимальный ценник, который скоро увеличится.

Гиалуроновую кислоту, используемую в данной процедуре, стало сложно доставлять в Россию из-за санкций, поэтому ценник будут поднимать. На фоне логистики также подорожают и другие урологические услуги.

Фаллопротезирование станет дорогим удовольствием. Сегодня установить имплант, позволяющий половому органу лучше функционировать, можно за 150 тысяч рублей за работу врача. При этом сам материал, поставляемый в Россию из США и Аргентины, нужно оплатить отдельно, в настоящее время это - 750 тысяч рублей.

По данным Mash, все перечисленные услуги пользуются популярностью на юге страны. Например, в Ростове-на-Дону спрос регулярно возрастает весной на 70%.