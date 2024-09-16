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Попова доложила Путину о мерах эпидемиологической безопасности в России

Президент поздравил главного государственного санитарного врача России и сотрудников ведомства с Днем государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Этот праздник ежегодно отмечается 15 сентября.

Попова доложила главе государства, какие меры принимаются в стране для обеспечению эпидемиологической безопасности. По ее словам, благодаря сокращению случаев инфекционных заболеваний удалось предотвратить экономический ущерб в размере 865,9 млрд рублей. Предотвращенные потери, связанные с факторами внешней среды, — 213,3 млрд рублей.

Кроме того, в стране зафиксирован 15-процентный рост уровня доверия к принимаемым санитарно-эпидемиологическим мерам.

Еще Попова и Путин поговорили о работе единой информационно-аналитической системы Роспотребнадзора. В нее стекаются все данные по случаям заболевания.

Также была затронута тема развития сети мониторинга патогенов и запуска мобильной лаборатории на базе вертолета Ка. Всего сейчас в стране используется 71 мобильная лаборатория на басе вездеходных автомобилей.