Помолодеть на 7 лет: китайские ученые заявили о прорыве в области замедления старения

Ученые из Китая модицифицировали стволовые клетки для борьбы со старением

Китайские ученые объявили о прорыве в области замедления старения. Ими разработана инъекция, обладающая потенциалом для обращения возрастных изменений вспять, сообщает «Царьград» со ссылкой на журнал Cell.

Ключевым элементом разработки является применение генетически модифицированных стволовых клеток, обладающих повышенной устойчивостью к процессам старения.

В рамках продолжавшихся 3 месяца научных испытаний, данный препарат показал впечатляющие результаты. Эксперименты проводились на макаках. По оценкам специалистов, общий эффект омоложения организма составил около 7 лет. Инъекция оказала положительное воздействие, проявившееся в улучшении состояния кожи, волос и ногтей, усилении когнитивных способностей, в том числе памяти, поддержании здоровья внутренних органов и даже восстановлении репродуктивной функции.

Ученые считают, что новые открытия открывают перспективные возможности для терапии и профилактики заболеваний, связанных с возрастом.