Поллиноз весной: как не спутать аллергию с простудой

С приходом весны начинается активное цветение растений, что может привести к обострению сезонной аллергии, известной как поллиноз, сообщила РИАМО врач-аллерголог, иммунолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Злата Ермакова.

«Сама по себе пыльца деревьев и растений не опасна для здоровья, но у людей с аллергией иммунная система воспринимает ее как угрозу. В ответ на это возникает аллергическая реакция — воспаление слизистых оболочек, что приводит к заложенности носа, покраснению глаз и другим симптомам», — пояснила Ермакова.

По словам врача, уровень концентрации пыльцы в воздухе напрямую зависит от погодных условий и типа растительности в конкретном регионе.

«В Москве и других городах России действует программа мониторинга пыльцы, которая помогает пациентам и врачам заранее готовиться к периоду цветения. Существуют также календари пыления, которые показывают, в какие периоды концентрация пыльцы в воздухе будет наиболее высокой. Это помогает аллергикам заранее принимать меры для смягчения симптомов», — уточнила врач.

Ермакова отметила, что аллергические реакции вызывают мелкие частицы пыльцы, размер которых может достигать 35 микрометров. Эти частицы легко разносятся ветром и могут проникать в дыхательные пути.

«Оптимальные условия для пыления создаются в солнечную и теплую погоду с умеренной влажностью. Засуха или сильные дожди, наоборот, могут нарушить процесс созревания пыльцы и снизить ее концентрацию в воздухе. Наибольшая концентрация пыльцы в воздухе обычно наблюдается в утренние часы. В это время лучше избегать прогулок на улице и держать окна закрытыми, чтобы уменьшить контакт с аллергенами», — заключила специалист.