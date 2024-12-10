Полицейские Люберец сдали около 3 л крови в рамках акции для участников СВО

Сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» приняли участие в акции по сбору донорской крови для пациентов военного госпиталя Вишневского, подтвердив свою готовность прийти на помощь нуждающимся в медицинской помощи, сообщает пресс-служба администрации округа.

Мероприятие проходило во Дворце спорта «Триумф» городского округа Люберцы.

Полицейские прошли тщательное обследование у врача, получив разрешение, были приглашены пройти процедуру забора крови.

Стражи порядка стали донорами для участников специальной военной операции и военных находящихся на лечении в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий — Центрального военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского, сдав около 3 литров крови.

Это уже шестая акция по сбору крови для пациентов военного госпиталя Вишневского.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее обозначил важность роли военных.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся и за которых каждый из нас переживает. Софринская и 45-я бригада, Кантемировская, Таманская, дивизия Дзержинского, другие легендарные подразделения, которые сегодня защищают нашу страну», — сказал Воробьев.