Эксперт Котов напомнил, что наркотики приводят к болезням и смерти

Эксперт Котов: в Подмосковье взяли хороший темп по борьбе с наркотиками

Наркотики представляют собой одну из самых серьезных угроз для здоровья общества. Их употребление ведет к разрушению не только физического, но и психического состояния человека, не говоря уже о его социальных и семейных связях, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Кирилл Котов.

«Многочисленные исследования показывают, что наркотическая зависимость приводит к серьезным заболеваниям, включая инфекционные болезни, психические расстройства и даже смерть. Противодействие распространению наркотиков требует комплексного подхода», — заявил эксперт.

Он напомнил, что в России многие годы действуют программы по профилактике и искоренению деструктивного влияния наркотиков на граждан. Московская область проводит систематическую и слаженную работу по контролю за оборотом и недопущению распространения запрещенных веществ на своей территории.

«В такой работе важным аспектом является информирование населения о рисках, связанных с употреблением наркотиков. Программы профилактики, направленные на молодежь, должны включать не только информацию о вреде наркотиков, но и развитие навыков критического мышления и умения противостоять давлению преступников, „продавцов смерти“. Пропаганда здорового образа жизни играет ключевую роль в профилактике наркомании», — отметил политолог.

Спортивные мероприятия, культурные программы и общественные инициативы могут стать мощными инструментами в этой борьбе. Привлечение молодежи к активному образу жизни, занятиям спортом и творчеством способствует формированию правильных ценностей и снижению интереса к наркотикам, добавил Котов.

«Команда губернатора (Андрея Воробьева — ред.) эффективно использует все механизмы борьбы с распространением наркотиков и профилактики наркозависимости в Московской области. Взят хороший темп, который набирает обороты. Надеюсь, что в обозримом будущем, мы сможем полностью искоренить эту проблему», — заключил специалист.