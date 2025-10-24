Полиомиелит никуда не исчез: опасный вирус может вернуться во всем мире

Полиомиелит остается реальной угрозой, при этом в России его считают ликвидированным. Его появление зависит от уровня вакцинации, сообщил РИАМО врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов.

«Полиомиелит — это не „историческая“ болезнь, а актуальная угроза, пока вирус циркулирует где-либо в мире. Несмотря на то, что в большинстве стран, включая Россию и страны Европы, полиомиелит считается ликвидированным на уровне общественного здравоохранения, риск его возвращения сохраняется», — предупредил Неронов.

Он добавил, что вирус полиомиелита может передаваться даже в странах без вспышек, если уровень вакцинации снижается.

«Вирус распространяется фекально-оральным путем — через загрязненную воду, пищу или контакт с инфицированным человеком. Особенно опасны бессимптомные носители: до 95% инфицированных не имеют клинических проявлений, но выделяют вирус с фекалиями и могут заражать других», — рассказал врач.

Неронов уточнил, что в редких случаях вирус может возникнуть de novo из живой вакцины (вакциноассоциированный полиомиелит, ВАП), особенно в популяциях с низким охватом иммунизацией.

«Именно поэтому Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) настаивает на поддержании высокого уровня вакцинации — не менее 95% по каждому дозовому компоненту», — отметил специалист.

24 октября отмечается Всемирный день борьбы с полиомиелитом. Заболевание поражает людей разного возраста, но чаще — детей до 5 лет. Болезнь была настоящим кошмаром для родителей, пока в 1950-х годах не появилась вакцина. Врачи напоминают, что лекарств от полиомиелита не существует. Защитить может только прививка.

