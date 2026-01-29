Поликлинику в Сапроново посетили более 60 тысяч жителей за первые полгода работы

С момента открытия новой поликлиники №3 в деревне Сапроново уже более 60 тысячам жителей подмосковного Ленинского городского округа оказана медицинская помощь. Учреждение, являющееся структурным подразделением Видновской клинической больницы, начало работу в июле 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе главы округа Станислава Каторова.

«Поликлиника оказывает помощь по основным терапевтическим и педиатрическим профилям. В её составе работают диагностическое отделение, травмпункт, отделение профилактики и функциональной диагностики. Особое внимание уделяется диспансеризации и постановке на динамическое наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями. Ежедневно проводятся профилактические осмотры взрослого населения, а медицинские бригады выезжают для работы в детских садах и школах», - отметил главный врач Видновской клинической больницы Алексей Кизилов.

Уточняется, что современное шестиэтажное здание с цокольным этажом рассчитано на 750 посещений в смену (500 взрослых и 250 детей) и имеет изолированные входы для разных возрастных групп. На сегодняшний день к поликлинике прикреплены 27 230 жителей, а ежедневно учреждение посещают около 300 жителей.

Ранее сообщалось, что в новой поликлинике в жилом комплексе «Пригород Лесное», открывшейся в феврале 2025 года в Ленинском округе, за год медицинскую помощь получили более 170 тысяч взрослых и детей. За это же время к учреждению прикрепились 21 750 человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.