Поликлинику на 1000 пациентов в ЖК «Пригород Лесное» сдадут до конца года

Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов проинспектировал ход работ в поликлинике на 1000 посещений в смену в ЖК «Пригород Лесное». О стадиях ремонтных работ, об организации деятельности врачей спикеру Мособлдумы рассказали глава Ленинского округа Станислав Каторов и главный врач Видновской клинической больницы Бутай Бутаев. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального образования.

«Ленинский городской округ динамично развивается. Важно, чтобы в новых микрорайонах были свои школы, детские сады, медучреждения. Открытия поликлиники очень ждут местные жители. До ближайшего лечебного учреждения нужно добираться 40 минут на автобусе. Поэтому в прошлом году за счёт внебюджетных источников начали строить поликлинику для взрослых и детей. Всего в Подмосковье сейчас проектируется и строится 48 объектов здравоохранения. В этом году ввели в эксплуатацию семь, а ещё девять — откроем до конца года», — приводятся в сообщении слова председателя Московской областной Думы Игоря Брынцалова.

В пресс-службе рассказали, что здание новой поликлиники будет разделено на два корпуса: для взрослых и детей. В отделении для взрослых предусмотрены кабинеты терапии и хирургии, где будут работать кардиологи, онкологи и другие специалисты. В детском отделении разместили кабинеты педиатров и узких специалистов, таких как аллергологи, стоматологи и др. Кроме того, в поликлинике предусмотрели физиотерапию, лучевую диагностику и дневной стационар с шестью койками.

«Строительство поликлиники началось почти два года назад. В „Пригороде Лесном“ уже проживают свыше 30 тысяч жителей, и кабинет врача общей практики не справлялся с возросшим потоком пациентов. Для нас важно создать максимально комфортные условия для получения услуг, будь это сфера здравоохранения или образования», — приводятся в сообщении слова главы округа Станислава Каторова.

В ходе инспекции главный врач Видновской клинической больницы Бутай Бутаев рассказал, что в новом здании будут работать свыше 300 специалистов, большая часть медперсонала уже набрана.

«Видновская клиническая больница постоянно работает над повышением качества оказываемой населению медицинской помощи. Одно из направлений этой деятельности — укомплектованность медучреждения высокопрофессиональными перспективными кадрами. На сегодня укомплектованность больницы врачебными кадрами составляет 97%», — рассказал главврач больницы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.