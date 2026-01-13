Поликлиники Орехово-Зуевского округа приняли более 6,8 тысячи пациентов в праздники

Поликлиники Орехово-Зуевского округа работали в усиленном режиме с 1 по 11 января, за это время за медицинской помощью обратились 6 846 человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В период новогодних праздников поликлиники Орехово-Зуевского округа функционировали с повышенной нагрузкой. С 1 по 11 января за медицинской помощью обратились 6 846 жителей, среди которых было 1 116 детей, включая 605 дошкольников.

Фельдшеры и врачи оказали неотложную помощь на дому по 1 246 обращениям. Наибольший поток пациентов в амбулаторном звене зафиксирован 3 января — в этот день помощь потребовалась 1 549 человек. Максимальное количество вызовов неотложной медицинской помощи пришлось на 5 января — 181 случай.

Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Орехово-Зуевской больницы Анастасия Грачева отметила, что коллектив был готов к повышенной нагрузке, обеспечив дежурство специалистов, работу кабинетов неотложной помощи и оперативное выполнение вызовов на дом. Она выразила благодарность пациентам за понимание и терпение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.