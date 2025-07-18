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Поликлиника на улице Казакова в Москве открылась после реконструкции

В Басманном районе столицы открылся филиал № 1 городской поликлиники № 46. Здание на улице Казакова открыло свои двери после реставрации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале .

Поликлиника после реставрации преобразилась и внутри, и снаружи. Обновлен фасад и кабинеты, установлено современное оборудование, появились уютные комнаты для отдыха медперсонала. Для пациентов создали комфортные и светлые залы ожидания.

Не обошли стороной и территорию вокруг поликлиники. Здесь установили лавочки, автоматические ворота, новое ограждение, высадили деревья и разбили газон.

Теперь жители могут получить медицинскую консультацию рядом с домом. Филиал полностью соответствует новому московскому стандарту поликлиник.