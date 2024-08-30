Поликлиника на 670 посещений в смену введена в эксплуатацию в Подмосковье

В подмосковном ЖК «Столичный» завершено строительство поликлиники на 670 посещений в смену. Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод медучреждения в эксплуатацию. Объект здравоохранения возведен в рамках КРТ за счет внебюджетных источников финансирования, сообщает пресс-служба ведомства.

Ежедневно в поликлинике будут принимать до 670 посетителей в смену. Для них будет доступен единый комплекс учреждений — детское отделение, взрослое и подстанция скорой помощи. Рядом с медицинским учреждением расположена уже созданная рекреационная зона — набережная Малого Саввинского пруда. Вокруг поликлиники находятся парковка для автомобилей, а также небольшая прогулочная зона и детская площадка.

ЖК «Столичный» городского округа Балашиха расположен в окружении Саввинских прудов и Пестовского парка, которые вместе с благоустроенной территорией комплекса образуют единый ландшафтно-парковый ансамбль площадью более 90 га. В «Столичном» построены 6 детских садов, 3 школы, поликлиника на 670 посещений в смену, а также спортивные и игровые площадки для детей и взрослых.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.