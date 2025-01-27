Поликлиника на 450 посещений открылась в Хотькове Сергиево-Посадского округа

В поселке Хотьково Сергиево-Посадского округа начала работать новая смешанная поликлиника на 450 посещений в смену. Получать медицинскую помощь в ней будет как детское, так и взрослое население. В общей сложности это порядка 30 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Поликлиника построена в рамках нацпроекта «Здравоохранение» по программе «Модернизация первичного звена». Она расположена по адресу: Сергиево-Посадский городской округ, городское поселение Хотьково, 1-я больничная улица, 1б.

«Новая поликлиника в Хотьковое позволит жителям получать медицинскую помощь в более комфортных условиях. Раньше поликлиника располагалась в здании бывшего общежития, не отвечавшего современным требованиям комфортного пребывания. В новом здании прием будут вести врачи первичного звена и узкопрофильные специалисты: неврологи, оториноларингологи, офтальмологи, хирурги и другие. В поликлинике оборудованы зоны комфортного ожидания приема, доступная среда для маломобильных пациентов, отдельные входы для пациентов с признаками ОРВИ, удобная навигация. Также работает стационар кратковременного пребывания, рассчитанный на 10 коек», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Поликлиника оснащена новейшим медицинским оборудованием. В составе комплекса предусмотрен диагностический блок с КТ- и рентген- аппаратами, флюорографом, маммографом, УЗИ-аппаратами и другой медтехникой. Его открытие запланировано в феврале, а круглосуточный стационарный комплекс заработает в марте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.