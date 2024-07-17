Поликлиника на 400 посещений в смену в Котельниках завершена на 80%

Поликлиника обеспечит жителей города своевременной диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний. В ней будут располагаться детское отделение на 70 посещений в смену и взрослое на 330 посещений в смену, собственная лаборатория, отделение физиотерапии, а также дневной стационар, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Объект обеспечит жителей нашего города своевременной диагностикой, лечением и профилактикой различных заболеваний», — рассказал заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Давид Давидов.

Строительство уже завершено на 80%, сейчас на объекте трудятся 143 человека. В настоящий момент завершаются фасадные работы, отделка помещений и благоустройство территории. Строительство поликлиники выполняется в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Открытие поликлиники планируется в начале следующего года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.