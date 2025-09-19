Полезное дополнение: врач рассказала о монопучковых щетках

Врач-стоматолог Татьяна Пикилиди заявила, что монопучковые щетки — это полезный инструмент при уходе за полостью рта: они пригодятся при ношении брекетов, имплантов и коронок, сообщает сайт «Узнай.ру» .

«Они обладают особыми свойствами, которых нет у классической зубной щетки. При этом такие щетки не заменяют основную, а служат дополнением к ежедневной гигиене», — объяснила специалист.

Например, их можно использовать для чистки зубных протезов. Такая щетка крайне важна для пациентов, использующих ортодонтические конструкции: миниатюрная головка обеспечивает доступ к сложным участкам вокруг брекет-систем. Более того, она результативна при уходе за имплантатами, десневыми бороздками и при опущении десны, где обычная щетка оказывается неэффективной.

Она особенно полезна для людей с коронками, имплантами, брекетами, а также при наличии дефектов пломбирования или воспалительных явлений. Уникальный дизайн и структура этой щетки гарантируют тщательную очистку проблемных областей, предотвращая возникновение воспалений.

