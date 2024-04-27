Диетолог Елена Соломатина поделилась рекомендациями о том, как выбрать полезный пасхальный кулич. По ее словам, в куличах, которые можно купить в магазинах, находится мало питательных веществ, сообщает «Вечерняя Москва».

Также эксперт отметила, что покупные куличи могут быть вредными из-за высокого гликемического индекса. Все это приводит к резкому увеличению уровня сахара в крови.

Однако если испечь кулич самостоятельно, то можно заменить некоторые стандартные ингредиенты блюда на более полезные альтернативы. Например, вместо обычной пшеничной муки можно использовать ореховую, нутовую, овсяную, цельнозерновую или гречневую муку. Эти виды муки богаты клетчаткой, витаминами и минералами, что делает куличи более питательными, пояснила Соломатина.

Вместо обычного сахара можно воспользоваться натуральными подсластителями или альтернативными сладкими добавками. Так, яблочное пюре придаст куличам приятную сладость и аромат.

Благодаря таким нововведениям получится уменьшить присутствие вредного сахара и добавить в блюдо дополнительные питательные вещества, резюмировала Соломатина.