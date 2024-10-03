Похудение и старение: хирург рассказала об опасности «Оземпика»

Пластический хирург Оксана Решетняк рассказала о пользе и вреде современного препарата «Оземпик». Это лекарство применяют при похудении для подавления аппетита и снижения веса. При этом «Оземпик» может негативно повлиять на внешность: жировую ткань теряет не только тело, но и лицо, создается эффект быстрого старения, сообщает «Вечерняя Москва».

По словам хирурга, жировая ткань на лице придает коже гладкость и свежесть. Если ее объем слишком быстро уходит, кожа начинает обвисать. Из-за этого человек начинает выглядеть старше, предупредила Решетняк.

Кроме того, «Оземпик» вызывает и другие побочные эффекты: дряблость кожи на шее, руках, внутренней стороне бедер и животе. Из-за действий этого лекарства кожа, по словам врача, не успевает адаптироваться к изменениям.

Препарат может вызывать тошноту, рвоту, диарею или запоры. Часто так происходит в начале лечения, но со временем побочные эффекты нередко исчезают.