День любви к питомцу отмечается 20 февраля, однако даже домашние животные могут быть источниками опасной инфекции — токсоплазмоза, поэтому в Роспотребнадзоре советуют мыть руки каждый раз после контакта с ними, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В санитарном ведомстве предупредили, что питомцы требуют ответственности и соблюдения правил гигиены. Руки также необходимо мыть после работы с землей, так как в ней могут содержаться фекалии зараженных токсоплазмой животных, и после приготовления пищи из сырого мяса.

Токсоплазмоз — это инфекционное заболевание, вызываемое внутриклеточными паразитами Toxoplasma gondii. Источником заражения могут быть кошки, собаки, сельскохозяйственные животные и даже домашняя птица.

Наибольшую опасность токсоплазмоз представляет для беременных и людей со слабым иммунитетом, отмечает Роспотребнадзор.

При этом инфекция в 95% случаев может никак не проявляться, выявить болезнь способен только анализ крови на антитела. Редко может подниматься температура, увеличиваться селезенка, печень и лимфоузлы, появляются высыпания на коже, головные и мышечные боли.