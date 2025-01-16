Подстанция скорой помощи Егорьевска получила два новых автомобиля

Два новых микроавтобуса «Газель НЕКСТ» получила Егорьевская подстанция скорой медицинской помощи. Они укомплектованы всем необходимым для экстренной реанимации, в том числе дефибриллятором и ИВЛ. В среднем врачи скорой помощи совершают по 100 выездов в день, сообщает пресс-служба администрации округа.

«На линии в округе работают девять бригад как в городе, так и на селе. Большинство звонков поступает с жалобами на боли в сердце, животе, высокую температуру и высокое давление», — отмечает руководитель Егорьевской подстанции Ирина Тимохина.

Ранее, в ноябре, Егорьевская подстанция получила еще один автомобиль. Среди его нововведений — наличие вакуумного матраса, который предназначен для оказания помощи при дорожно-транспортных происшествиях, позволяя обеспечить безопасную и эффективную транспортировку пострадавших.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.