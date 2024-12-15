Подольская подстанция получит 2 новых автомобиля до конца текущего года

Недавно Подольская подстанция получила 4 новых автомобиля, оснащенных медицинским оборудованием, навигаторами и специальной тревожной кнопкой. До конца года в автопарк скорых округа поступит еще два. Об этом сообщили на встрече с коллективом Подольской подстанции скорой медицинской помощи, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Заместитель министра здравоохранения Московской области Елена Зинатулина, заместитель главы округа Подольск Вадим Буров, главный врач Московской областной станции скорой медицинской помощи Константин Маслов, руководитель регионального объединения, председатель первичной профсоюзной организации, а также заведующий Подольской подстанцией встретились с сотрудниками Подольской подстанции скорой медицинской помощи.

На встрече обсуждались цифровизация работы скорой помощи, переход на электронный документооборот и замена электронных планшетов. Также обеспечение персонала, в том числе технического, формой, и изменения в ее фасоне на основании пожеланий сотрудников скорой. Увеличение оплаты труда с января 2025 года и оптимизация порядка выплаты стимулирующих надбавок. Обновление автопарка и подготовка автомобилей к зимнему сезону.

«Подобные встречи с коллективами подстанций области мы проводим регулярно. Основные вопросы на них касаются условий труда и его оплаты, улучшения каких-то моментов, связанных с обновлением и автомобильного парка, и формы. Также обсуждаем меры социальной поддержки сотрудников, в том числе молодых специалистов, целевое обучение и стипендиальные программы для будущих сотрудников, а также планы на следующий год», — сказал главный врач Московской областной станции скорой медицинской помощи Константин Маслов.

В городском округе Подольск проживает более 300 тысяч человек. Округ обслуживают Подольская подстанция скорой медицинской помощи, включающая в себя Федюковский пост скорой медицинской помощи и Климовскую подстанцию. Ежедневно на линию выходит 17 бригад.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что почти 70 автомобилей неотложной помощи поступило в подмосковные медучреждения в 2024 году. Они были закуплены в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«В этом году поставили 68 неотложек — по 8 в Московской областной детский хоспис и Балашихинскую больницу, 3 — в Лобненскую, а также в Воскресенскую, Серпуховскую, Солнечногорскую и другие наши медучреждения. Кроме того, до конца 2024-го в разные уголки Подмосковья поступят 77 машин „скорой“», — сказал губернатор.