Подмосковным будущим мамам посоветовали добавить ароматерапию и музыку в родах

Во время беременности почти каждая женщина сталкивается с внутренними страхами. Будущим мамам объяснили, как подготовиться и встретить малыша с уверенностью и спокойствием, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Физические страхи

В первую очередь, это страх боли. Он часто проистекает из историй, услышанных от близких людей или увиденных в фильмах. Важно помнить, что роды — это уникальный процесс. Существует множество способов уменьшить боль. Например, фитбол, релаксация и вода.

Важно попробовать сфокусироваться на дыхании. Глубокие вдохи и выдохи помогают расслабиться, снижая напряжение. Также помогут ароматерапия и музыка: они создадут атмосферу спокойствия. Движение и удобные позы помогут облегчить процесс и снизить нагрузку на мышцы, рассказали в МОЦОМД.

При страхе медицинского вмешательства женщине следует заранее обсудить с врачом, в каких случаях это действительно необходимо.

Психологические страхи

Если у женщины присутствует страх неизвестности, то необходимо записаться на курсы подготовки к родам, читать надежные материалы и обращаться за поддержкой к доуле.

Если же беременную посещает страх не справиться, то ей надо напоминать себе, что ее тело создано для этого. Важно доверять себе и своей интуиции.

Подготовка и информированность о родах — ключ к спокойствию. Роженице важно окружить себя поддержкой и поверить в свои силы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.