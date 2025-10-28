Подмосковный врач-терапевт рассказала, чем опасна осенняя фотосессия с листьями

Яркие осенние фото с подброшенной листвой и засушенные в гербарии листья — для многих теплый символ осени. Однако врачи предупреждают: эта красивая традиция может нанести вред здоровью. Чем может обернуться, безобидное, на первый взгляд, селфи в золотом ковре листвы, объяснила врач-терапевт Красногорской больницы Нафисет Хачмафова, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Листья являются переносчиком широкого спектра микроорганизмов, аллергенов и загрязняющих веществ. При подбрасывании листвы в воздухе создается опасный аэрозоль, содержащий частицы пыли, споры грибов и бактерии. При вдыхании они могут вызывать раздражение дыхательных путей и сильные аллергические реакции», — объясняет Нафисет Хачмафова.

Особую опасность представляют листья, собранные вблизи автомобильных дорог и промышленных зон. На их поверхности накапливаются тяжелые металлы (свинец, кадмий, цинк), сажа, нефтепродукты и другие токсичные соединения, которые легко попадают в организм через дыхательные пути или кожу.

Кроме того, опавшая листва — это идеальная среда для развития плесени, сапрофитных грибов, личинок насекомых и клещей. Контакт с ними грозит возникновением аллергического дерматита и микозов кожи, а для людей с ослабленным иммунитетом — даже инфекционно-воспалительными осложнениями.

Не стоит забывать и о факторе гигиены: во влажной листве могут долго сохраняться возбудители кишечных инфекций и паразиты, особенно если поблизости выгуливают домашних животных.

В результате врач советует любоваться осенними пейзажами лишь визуально, а для творчества выбирать более безопасные варианты.

