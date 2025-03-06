Подмосковный врач рассказала о важности диспансеризации и вакцинации для женщин

Период с 3 по 9 марта объявлен Минздравом России неделей ответственного отношения к репродуктивному здоровью и здоровой беременности. Чеховские специалисты рассказали о том, как предупредить большинство заболеваний и поддержать системы организма, в том числе фертильную, в хорошей форме, с помощью профосмотров и плановых прививок. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Первый весенний месяц отметился не только внезапным теплом, но и ухудшением эпидемиологической ситуации. Перепады температуры, к выходным синоптики обещают +14 градусов, трудно пережить не только пожилым людям, но и молодым: повышенное давление и вирусные инфекции — основная причина обращений в нестабильное межсезонье. Чтобы предотвратить развитие или осложнение заболеваний после перенесенных болезней, приглашаем жителей на диспансеризацию и плановую вакцинацию. За минувшую неделю вакцинировались 457 чеховцев. На диспансерный прием обратились 1 835 пациентов, в том числе фертильного возраста. Кстати, молодым людям от 18 до 49 лет следует обязательно ежегодно проверять репродуктивное здоровье. Женщинам нужно обратиться в женскую консультацию на ул. Московская, 85, мужчинам к урологу чеховской поликлиники на Пионерской, 4. Специалисты проведут осмотр, и, в случае необходимости, направят пациентов на второй этап обследования», — рассказала врач, заведующая специализированным приемом взрослого населения Светлана Иванкова.

Пройти диспансерный прием и вакцинироваться в Чеховской больнице можно ежедневно. Запись доступна как на портале госуслуг, так и по телефону 122. Диспансерный прием проходит в поликлинике на Гагарина, 37а.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.