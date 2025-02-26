Подмосковный врач рассказала о связи хронической усталости и иммунитета

Всем известен синдром хронической усталости. Это не просто ощущение усталости, которое можно устранить сном или отдыхом. Это состояние, которое глубоко влияет на иммунную систему, истощая ее ресурсы и нарушая ее нормальное функционирование, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Есть исследования, что хроническая усталость связана с иммунной системой, а именно, с Т-клетками. Они важнейшие элементы адаптивного иммунитета и играют ключевую роль в защите организма от вирусов и других патогенов. Но при синдроме хронической усталости Т-клетки постоянно активируются и наступает состояние называемое «истощением Т-клеток». Истощенные клетки теряют способность реагировать на угрозы и организм становится уязвимым к различным инфекциям и заболеваниям.

«Хроническая усталость — это сложное состояние, требующее комплексного подхода. Важно понимать, что здоровый образ жизни, включающий в себя хороший и качественный сон, правильный рацион для повышения иммунитета, снижение стресса и поддержание необходимой физической активности — существенно влияют на восстановление функций Т-клеток и снижают нагрузку на иммунную систему. А следовательно и хроническая усталость начнет отступать», — сказала врач-методист центра общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской клинической больницы Эвелина Овнанян.

Профилактика заболеваний является лучшим инструментом для поддержания своего здоровья. Ближайшее профилактическое исследование все желающие могут пройти 1 марта в центре амбулаторной онкологической помощи в поликлинике № 2 по адресу улица Лавочкина дом 22, второй этаж с 8:00 до 14:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.