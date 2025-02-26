Подмосковный врач рассказала о связи хронической усталости и иммунитета
Фото - © ГБУЗ Московской области Химкинская клиническая больница
Всем известен синдром хронической усталости. Это не просто ощущение усталости, которое можно устранить сном или отдыхом. Это состояние, которое глубоко влияет на иммунную систему, истощая ее ресурсы и нарушая ее нормальное функционирование, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.
Есть исследования, что хроническая усталость связана с иммунной системой, а именно, с Т-клетками. Они важнейшие элементы адаптивного иммунитета и играют ключевую роль в защите организма от вирусов и других патогенов. Но при синдроме хронической усталости Т-клетки постоянно активируются и наступает состояние называемое «истощением Т-клеток». Истощенные клетки теряют способность реагировать на угрозы и организм становится уязвимым к различным инфекциям и заболеваниям.
«Хроническая усталость — это сложное состояние, требующее комплексного подхода. Важно понимать, что здоровый образ жизни, включающий в себя хороший и качественный сон, правильный рацион для повышения иммунитета, снижение стресса и поддержание необходимой физической активности — существенно влияют на восстановление функций Т-клеток и снижают нагрузку на иммунную систему. А следовательно и хроническая усталость начнет отступать», — сказала врач-методист центра общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской клинической больницы Эвелина Овнанян.
Профилактика заболеваний является лучшим инструментом для поддержания своего здоровья. Ближайшее профилактическое исследование все желающие могут пройти 1 марта в центре амбулаторной онкологической помощи в поликлинике № 2 по адресу улица Лавочкина дом 22, второй этаж с 8:00 до 14:00.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.
«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.