Подмосковный врач рассказала, какая посуда необходима для паллиативных пациентов

Бывает так, что паллиативные пациенты становятся ограничены в движениях. Например, не работает одна рука, что ухудшает качество жизни. Даже процесс приема пищи становится не в радость. В таких случаях можно и нужно использовать адаптивную посуду, считает руководитель координационного центра Московской области Анна Шестакова. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Сюда входит и силиконовый коврик под тарелку, чтобы она не скользила по столу. Необходимо использовать тяжелые толстостенные тарелки, с бортами разной высоты. Существует специальный пластиковый бортик, съемный, универсальный, подходит к любой тарелке. Когда ведущая рука ослабленная и подопечный не может брать рукой мелкие предметы, и при этом не может или не хочет учиться работать другой рукой, можно использовать ложки, ножи и вилки с увеличенной рукояткой.

Если у больного тремор, необходимо использовать утяжеленные столовые приборы. Для людей с нарушением координации движений тарелки крепят на присоски, что не дает им двигаться даже при сильном воздействии.

«При деменции или болезни Альцгеймера рекомендовано использование однотонной посуды, так как такие пациенты очень не любят какие-либо перемены в окружающем пространстве. Это важно для улучшения качества жизни пациента», — прокомментировала руководитель координационного центра Московской области Анна Шестакова.

По любым вопросам, связанным с уходом за паллиативным родственником, вы можете обратиться на круглосуточную горячую линию координационного центра паллиативной помощи Московской области: 8 (498) 683-83-83 и на портал palliative.zdrav.mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.