Подмосковный врач принял участие в образовательной программе в Минске

В Минске состоялась образовательная программа «Современные подходы к ведению пациентов с ОНМК». Это острое состояние, когда из-за нарушения мозгового кровообращения его ткани повреждаются, что ведет к неврологическим проблемам. Руководитель службы неврологии и реабилитации МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Максим Сутормин представил доклад «Минимизация рисков геморрагической трансформации». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Обмен опытом с коллегами очень важен для работы. Это позволяет нам внедрять передовые методы лечения и улучшать качество медицинской помощи, которую мы оказываем нашим пациентам. Такие встречи становятся основой для развития здравоохранения», — рассказал руководитель службы неврологии и реабилитации МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Максим Сутормин.

В рамках мероприятия также состоялось открытие образовательной школы и обсуждение ключевых тем: эндоваскулярное лечение ишемического инсульта, управление артериальным давлением у пациентов с ОНМК, нейровизуализация и стандарты качества медицинской помощи для пациентов с ОНМК.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны – ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология – все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», – сказал Воробьев.