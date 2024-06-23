Подмосковный врач-физиотерапевт объяснила опасность гиподинамии

В Мытищах продолжается Неделя информирования о важности физической активности. С каждым годом актуальность этой темы только растет, рассказали в пресс-службе администрации городского округа.

Если еще сто лет назад главным врагом долголетия были чрезмерные нагрузки, то сегодня это — гиподинамия, низкая физическая активность, которая провоцирует риск развития ишемической болезни сердца, гипертонической болезни, инсульта, ожирения, сахарного диабета 2 типа и не только.

«При длительном ведении малоподвижного и сидячего образа жизни запускается атрофия мышц, нарушается передача нервно-мышечных сигналов. Постепенно развивается прогрессирующее уменьшение мышечной и костной массы, а это остеопороз, нарушается функция суставов и позвоночника. Из-за слабости связочного аппарата возникают межпозвонковые грыжи. Год от года остеохондроз молодеет, с проблемой сталкиваются даже подростки. Как бороться с „болезнью цивилизации“ — гиподинамией и ее последствиями? Прежде всего, признать серьезность проблемы и скорректировать образ жизни. Это относится как ко взрослым людям, так и к родителям, заинтересованным в здоровом будущем своих детей» Ольга Филиппова заведующая физиотерапевтическим отделением

Важно, чтобы физические нагрузки были согласно возрасту и состоянию организма. Перед началом регулярных занятий физической культурой желательно пройти медицинское обследование мужчинам старше 40 лет, женщинам старше 50 лет, курильщикам, а также людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, ожирением. Мытищинцы могут проверить здоровье в поликлиниках по месту жительства, а также пройти первый этап диспансеризации в мобильных пунктах. Каждую субботу с 10 до 14 часов профилактические осмотры проходят в Центральном парке культуры и отдыха Мытищ.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.