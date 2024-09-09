Подмосковный упаковщик засунул в свой анус 17-сантиметровый предмет на свидании

В Подмосковье мужчину госпитализировали с дезодорантом в прямой кишке

В Московской области в больницу попал рабочий-упаковщик, в заднем проходе которого находился металлический дезодорант длиной примерно 17 сантиметров. По словам пострадавшего, он засунул предмет в свое интимное место, когда был на свидании, сообщает MK.Ru .

Происшествие случилось накануне, 8 сентября, в Одинцовском городском округе. После помещения предмета в свой анус, 44-летний пациент не смог самостоятельно извлечь дезодорант из прямой кишки, в результате чего ему пришлось обращаться к медикам.

Попав в больницу, мужчина прошел рентген и целый ряд других процедур. Пациенту с дезодорантом в анальном отверстии предстоит операция.

Прочие обстоятельства и детали случившегося выясняются.