Подмосковный центр охраны материнства и детства подготовил аудиосказки для ребят

Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) запустил уникальный проект «Сказки от тети Тани». Это аудиосказки для детей в прочтении врача акушера-гинеколога родового отделения Люберецкого роддома МОЦОМДа Татьяны Борисовой, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Сказки от тети Тани — это не просто рассказы, а волшебный мир, который поможет малышам развивать воображение, погрузиться в чудеса и научиться многому новому. Каждая история наполнена добротой, теплом и знаниями, которые так важны для взросления.

Аудиосказки выходят еженедельно по средам на канале МОЦОМД в Telegram. Также следить за обновлениями можно в VK и в паблике городского округа Люберцы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.