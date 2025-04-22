Подмосковный центр крови провел экскурсию для студентов-медиков колледжа «Энергия»

Обзорная экскурсия прошла на минувшей неделе в преддверии Национального дня донора в центре крови Подмосковья. Будущие медики познакомились с процессом донорства крови и узнали о его важности в современной жизни. Исполняющая обязанности главного врача Екатерина Денисова рассказала студентам о главных задачах медицинского учреждения, о том, кто такие доноры, при каких условиях можно им стать, какой образ жизни важно вести, развеяла популярные мифы о донорстве. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Экскурсанты прошли «донорский путь» — от регистратуры до донорского зала. В отделе лабораторной диагностики ребята узнали, как определяется группа крови и резус-фактор. Они увидели, как проходит сама процедура сдачи крови, и что быть донором совсем не страшно. Интересно было ребятам узнать и как разделяют цельную кровь на компоненты, проверяют всю кровь на инфекции. Они познакомились и с технологией карантинизации плазмы.

«Мы здесь уже не в первый раз. У наших ребят, которые учатся по специальности «сестринское дело», сегодня было особенно много впечатлений. Интересно и познавательно. В перспективе хотелось бы к вам привести лаборантов, — тем, кому непосредственно была бы интересна эта профессия. Ребята обучаются по специальности «биохимическое производство». Они узнают для себя много ценной информации», — сказала социальный педагог подмосковного колледжа «Энергия» центра медицинской подготовки Юлия Молчанова.

Студенты поблагодарили центр крови за организацию проведения экскурсии. Они не только расширили знания о службе крови, но и осознали ее значимость и важность донорства для спасения жизней. Московский областной центр крови приглашает в школу донора группы студентов и школьников. Заявку можно отправить на почту: mz_mospk@mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024 года поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.