Подмосковный центр крови провел донорскую акцию в филиале ОАО «РЖД»

Московский областной центр крови в преддверии Дня железнодорожника провел выездную донорскую акцию в дирекции по строительству сетей связи (ДКСС) ОАО «РЖД». Силами отзывчивых сотрудников филиала удалось собрать почти 14 литров крови, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

От создания оптико-волоконных магистралей до внедрения «умных» систем безопасности – ДКСС РЖД ежедневно строит цифровой фундамент, обеспечивающий надежность и современность железных дорог России. А сегодня 45 сотрудников помогли укрепить фундамент здоровья для тех, кому это жизненно необходимо.

Они откликнулись на призыв и стали донорами, подарив частичку драгоценной жидкости и свое здоровье тем, кто в этом нуждается. Этот благородный поступок – еще одно доказательство сплоченности, социальной ответственности и высоких человеческих качеств команды филиала РЖД.

Татьяна Зорковцева работает в дирекции по строительству сетей связи РЖД инженером. Сегодня она осуществила свою самую первую донацию.

«Все понравилось. Очень красивый мобильный комплекс. Все удобно организовано. Переходишь от одного специалиста к другому. Огромное спасибо всему медперсоналу», – сказала Татьяна.

В акции приняла участие и Юлия Миляева. Это был важный для нее шаг и первый опыт донорства.

«Я долго к этому шла, но не получалось. Сегодня все очень удачно сложилось. У меня большое желание помогать, внутренняя потребность делать добро», – заключила Юлия.

Наталья Глухова совсем недавно переехала в Москву. Кровь она сдала сегодня во второй раз. Женщина знает, как она нужна и всегда стремится помогать людям.

«Надеюсь, что мой посильный вклад, принесет пользу. Спасибо огромное, что предоставляете возможность сделать доброе дело рядом с работой. Не надо никуда далеко ехать. Это удобно и доступно для всех», – отметила Наталья.

Московский областной центр крови благодарит всех сотрудников филиала ОАО «РЖД» за их чуткость, доброе сердце и готовность помочь другим людям. Вместе мы можно спасти еще больше жизней и сделать мир лучше.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025 года уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.