Подмосковный травматолог назвал топ-3 детских травм летом

В Московском областном детском клиническом травматолого-ортопедической больнице (МОДКТОБ) рассказали, какие самые частые травмы летом у детей, как их предотвратить и что делать, если они все же произошли. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Летом число детских травм значительно возрастает. В это время года дети больше проводят времени на улице. Они учатся ездить на велосипеде, качаются на качелях и рассекают на роликовых коньках. Все это приводит к нежелательным падениям, в результате которых дети чаще всего получают переломы предплечья, плечевой кости и костей голени», — прокомментировал главный врач МОДКТОБ, главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Александр Григорьев.

Чтобы минимизировать риск детских травм, врач рекомендует приобрести для детей специальную защиту: шлем, налокотники и наколенники. Кроме того, следует обучать детей правилам дорожного движения и учить заранее видеть опасные ситуации.

Если травма все же произошла, необходимо оценить ее тяжесть. В легких случаях достаточно обратиться в ближайший травмпункт, в средних и тяжелых следует вызывать скорую.

«После травмы не рекомендуется кормить ребенка и успокаивать его конфетой или чем-то еще. Нередко, чтобы зашить рану, требуется наркоз, а для этого необходима «голодная пауза» в течение пяти часов», — объяснил Александр Григорьев.

Специалист обращает внимание: важно, чтобы родители самостоятельно подавали пример безопасного поведения и не оставляли детей без присмотра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.