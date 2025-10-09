Подмосковный психолог назвала 3 правила сохранения психического здоровья

На неделе, объявленный Минздравом неделей сохранения психического здоровья, поговорили со специалистом Московского областного клинического наркологического диспансера о том, какие простые меры может принять каждый человек, чтобы сохранить психическое здоровье. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«На наше психическое здоровье оказывает влияние множество факторов: и работа, и семейная жизнь, ежедневные заботы, наше окружение и обстановка вокруг. Чтобы поддержать себя в сложных ситуациях, существует несколько правил. Во-первых, важно повысить устойчивость к стрессу. Это психологическая подготовка человека к встрече со стрессовыми ситуациями, приобретение навыков управления состоянием психики. Во-вторых, человек должен уметь правильно реагировать на отрицательные эмоции. Этому тоже можно научиться. Формы такой реакции могут быть разными: например, побить подушку или смять бумагу, написать обидчику письмо или „выплакать“ обиду, проговорив все, что гнетет внутри. В-третьих, не стоит стесняться обращаться за помощью к психологу в случае, если стрессовая ситуация затянулась», — рассказала клинический психолог Московского областного клинического наркологического диспансера Юлия Жеравова.

Она добавила, что не стоит бояться и фармакологической коррекции, которая включает использование лекарственных препаратов или трав, преимущественно успокаивающего характера. Но помните, что ее назначает только врач после очной консультации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.