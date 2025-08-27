Подмосковный подросток едва не стал одноглазым из-за каштана

В Московской области 13-летний школьник едва не лишился глаза из-за того, что ему в лицо бросили каштан. Зрение подростка снизилось до 5%, и пострадавшему решили провести операцию, сообщает Baza .

Несовершеннолетний рассказал, что травмировался во время игры с друзьями на улице. Парни кидались каштанами, и один из «снарядов» попал прямо в открытый глаз подростка. Школьник сильно пострадал, и его больной глаз не мог даже различать предметы.

Ребенка госпитализировали в красногорский Центр Рошаля. Доктора решили оперировать юного пациента: ему обработали рану, удалили поврежденный хрусталик и установили искусственную линзу. Ее подобрали по параметрам здорового глаза, и линза подошла практически идеально.

Зрение мальчика начало восстанавливаться уже через двое суток после хирургического вмешательства. На момент выписки раненый глаз начал видеть уже на 80%, и в будущем школьник полностью выздоровеет.