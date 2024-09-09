Подмосковный педиатр рассказала, как защитить ребенка от гриппа осенью

Заведующий педиатрическим отделением детской поликлиники в Видном Рамил Шахвеледов назвала наиболее эффективные способы профилактики сезонных заболеваний у детей в период их максимального распространения. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Осенью дети особенно уязвимы к инфекциям, поэтому важно принять меры для их защиты. Регулярно убирайте и дезинфицируйте поверхности, к которым часто прикасается ребенок: столы, игрушки, дверные ручки. Проветривайте комнаты, чтобы поддерживать свежий воздух и снижать концентрацию вирусов в помещении», — рассказал доктор.

Также он напомнил о важности регулярного мытья рук, а если нет доступа к воде — дезинфекции рук с помощью антисептиков на основе спирта. Полезны прогулки на свежем воздухе, регулярные физические упражнения, сбалансированное питание и полноценный сон. Однако лучшим способом защиты педиатр назвал вакцинацию от гриппа.

«Сезонные вакцины против гриппа разрабатываются каждый год для защиты от наиболее распространенных штаммов вируса. Мы рекомендуем вакцинировать детей от шести месяцев и старше. Прививка не только защищает самого ребенка, но и предотвратит распространение вируса в семье и обществе», — отметил Шахвеледов.

Кампания по вакцинации от сезонного гриппа уже началась в Ленинском округе. В наличие — современные отечественные вакцины «Совигрипп», «Ультрикс Квадри» (для детей) и «ФЛЮ-М». Все они зарегистрированы в установленном порядке и содержат актуальные штаммы вируса. После иммунизации риск заражения гриппом снижается в среднем на 80-90%. Поставить прививку можно бесплатно во всех поликлиниках и амбулаториях Видновской клинической больницы, а до конца сентября — еще и в мобильном центре здоровья в парке «Апаринки».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.